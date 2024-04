Quanto os clubes da Libra vão receber da Globo em 2025? Veja projeção

💸 Quanto a Globo vai pagar no total?



O acordo com a Globo renderá R$ 1,3 bilhão por ano aos clubes da Libra, caso nove clubes que compõem o bloco estiverem na Série A. Sem o Corinthians, o valor pago pela emissora cai em cerca de 10% e as equipes receberiam aproximadamente R$ 1,17 bilhão anualmente na divisão de receitas.



➗ Como o dinheiro é dividido?



O valor pago pela Globo será distribuído entre os clubes a partir de regra aprovada em uma Assembleia Geral da Libra: 40% de modo igualitário, 30% por performance e 30% por audiência. Caberá ainda um repasse de 3% do valor total para os clubes do grupo que estiverem na Série B.



➡️ Quem fatura mais? Compare receitas do Flamengo com clubes europeus



O contrato com a Globo também prevê o repasse 40% da receita líquida gerada pela venda de seus pacotes de PPV. Esse valor será distribuído desta forma: 45% de forma igualitária, 25% por performance e 30% com base no percentual de torcedores de cada clube cadastrado como assinantes.



⚽ E os outros clubes?



Do outro lado, a Liga Forte União (LFU) reúne 11 clubes da Série A: Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO Botafogo, Goiás, Fortaleza, América-MG, Cuiabá, Criciúma e Juventude. Como o grupo ainda não definiu a venda dos seus direitos, não há projeção de valores a ser pago aos times.