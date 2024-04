Quanto Ronaldo vai receber pela venda da SAF do Cruzeiro? Veja valores

Pouco mais de dois anos depois de comprar a SAF do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno deixará a posição de acionista majoritário do clube-empresa com um lucro multimilionário. Abaixo, o Lance! Biz apresenta os valores envolvidos no negócio fechado com o empresário mineiro Pedro Lourenço.



💰 Quanto Ronaldo vai receber pela SAF do Cruzeiro?



De acordo com a Itatiaia, Pedrinho vai adquirir as ações de Ronaldo na SAF (90%) por R$ 600 milhões. Em 2023, ele já havia investido R$ 100 milhões, que foram convertidos em 20% das ações nesta operação de compra.



