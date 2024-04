Semifinalistas da Champions superam R$ 15 bilhões em receitas anuais; veja ranking

As semifinais da Champions League começam nesta terça-feira (29) e reúnem quatro dos clubes mais ricos do futebol mundial: Real Madrid, Bayern, PSG e Borussia Dortmund. Somados, os semifinalistas têm receitas anuais superiores a R$ 15 bilhões, segundo o relatório Football Money League, da Deloitte.



Entre os quatro clubes, o dono do maior faturamento é o Real Madrid. Na temporada 2022/23, o time espanhol registrou receitas de R$ 4,5 bilhões - valor maior do que qualquer outro clube no mundo.



