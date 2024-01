Site de acompanhantes vai patrocinar o Campeonato Carioca 2024

O Fatal, que já tem acordo com uma série de clubes, segue ampliando seus investimentos no esporte. Em 2023, ganhou notoriedade com a proposta de comprar os naming rights do Vitória. Além disso, conquistou o posto de patrocinador com o maior número de clubes da última edição da Série B do Brasileirão.



➡️ Site de acompanhantes amplia presença no futebol e mira patrocínio na Série A do Brasileirão



- Estes investimentos no esporte nos ajudam com o objetivo de educar a sociedade sobre o mercado de acompanhante. Nossa luta é para que os profissionais possam ser mais respeitados e que tenham segurança e dignidade para exercer a profissão. O futebol é uma paixão nacional que traz visibilidade para que nossa causa seja cada vez mais debatida, algo que é necessário - afirma Nina Sag, acompanhante e porta-voz do Fatal Model.