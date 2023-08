Site de acompanhantes amplia presença no futebol e mira patrocínio na Série A do Brasileirão

Seis meses de parceria com o Vitória



Em fevereiro, veio o primeiro patrocínio fixo com um clube tradicional do futebol brasileiro. Em um primeiro momento, o contrato foi assinado até o fim de 2023 e a marca era exposta na manga da camisa.



Os resultados positivos nos primeiros meses de parceria fizeram as partes ampliarem o vínculo de forma antecipada. Desde julho, o logo do Fatal Model é exposto na frente da camisa e novo contrato é até o fim de 2024.



- O saldo da parceria com o Vitória tem sido muito positivo. O clube consegue contratar com o dinheiro do patrocínio e nós temos uma visibilidade importante, além de criar relação com a torcida. Aos poucos, eles passam a conhecer mais a marca e entender nossos valores.



Em busca de parcerias na Série A do Brasileirão, o Fatal Model vive a expectativa de cumprir o objetivo com o próprio Vitória em 2024. Com 44 pontos, o clube baiano é o atual vice-líder da Série B ao fim de 23 rodadas.