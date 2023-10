Site de acompanhantes se torna maior patrocinador da Série B do Brasileirão

Além dos seis na Série B, o Paysandu também conta com o patrocínio do Fatal Model. Com exceção do Vitória, todos os acordos foram fechados desde o início de setembro. O investimento crescente no futebol visa romper as barreiras enfrentadas pela profissão.



- Temos buscado intensificar nossa presença no futebol nos últimos meses. Acreditamos que esse é um meio ideal para combater os preconceitos que ainda cercam a profissão. O esporte é uma paixão nacional e traz a visibilidade necessária para que nossos ideais se propaguem. É muito gratificante ver cada vez mais clubes abertos ao debate e alinhados com a causa. Essas parcerias têm gerado grandes resultados, e temos certeza que com o Tombense não será diferente - afirma Nina Sag, diretora de comunicação do Fatal Model.



