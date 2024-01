Brax Sports Assets adquire direitos de transmissão do Gauchão

Carla Larini, diretora de Marketing e Negócios da Federação Gaúcha, diz que o mercado está muito dinâmico, o que exige novas estratégias e agilidade para se adaptar à movimentação e enaltece a parceria com a Brax.



- Fizemos um estudo profundo de mercado. Optamos por um novo formato de comercialização do campeonato para que, assim, conseguíssemos valorizar mais o produto e ter aumento de receita para beneficiar os clubes participantes do Gauchão. E nada mais justo do que ter a Brax como nossa parceira, que já vem fazendo excelente trabalho no direito de arena e nos ajudou na intermediação com um player tão grande como o Grupo Globo - afirmou Carla Larini.



A Brax já comercializou o Campeonato Gaúcho com o Grupo RBS (TV aberta e plataformas digitais) e a TV Globo (canais Sportv e Premiere). Todos os jogos da competição, que começa neste sábado (16), serão transmitidos.