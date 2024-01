Opção para o futebol brasileiro? Confira o salário de José Mourinho na Roma

Demitido da Roma nesta terça-feira (16), José Mourinho está livre no mercado. Com currículo vitorioso, o técnico português chegou a ser especulado recentemente na Seleção Brasileira e deve atrair interesse de diversos clubes ao redor do mundo nas próximas semanas.



Mas, afinal, seria viável imaginar "The Spcial One" como treinador de algum gigante do futebol brasileiro? Se depender do salário que ele recebia na Itália, a resposta é NÃO. O Lance! Biz explica abaixo.



