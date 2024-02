Sem acordo com a Libra, Liga Forte Futebol quer fatiar direitos de transmissão do Brasileiro

- Eles (Libra) decidiram seguir negociando com a Globo, que é um grande investidor. A Globo banca o futebol brasileiro há muito tempo. A gente tem o nosso bloco. O futebol paulista já provou que dá para dividir direitos e faturar mais. Eles aumentaram 41% dos direitos de transmissão para os seus clubes, fatiando. Tem Cazé TV, HBO, Record... Fora que tem ainda Paramount, Disney, vários outros streamings que estão loucos para entrar no futebol brasileiro - detalhou Paz.



- A ideia é vender bem os nossos direitos e vender com o ganho interessante comparando com o ciclo que termina nesse ano em 2024. Cada um está seguindo o seu caminho. Foi uma escolha da Libra. Nós procuramos eles, fomos a São Paulo, eu mesmo fui duas vezes. O nosso bloco tem 11 times na Série A hoje. Os da Série B estão vendidos até 2026. Temos 11 clubes e o Fortaleza é um deles. Vamos tentar maximizar a receita para todos - completou.



➡️ Libra avança em negociação e se aproxima de acordo pelos direitos do Brasileirão



O que significa fatiar os direitos de TV?



A ideia é fatiar os direitos de TV não é algo inédito no futebol brasileiro. Este é justamente o modelo usado no Paulista, que tem quatro plataformas diferentes de transmissão.



Ao contrário da Libra, a LFF buscará diferentes empresas interessadas nos pacotes de TV Aberta, TV Fechada e streaming.