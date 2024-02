Inter de Milão x Atlético de Madrid: qual time tem o elenco mais valioso?

Inter de Milão e Atlético de Madrid se enfrentam nesta terça-feira, às 17h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. O confronto, inclusive, é considerado por muitos o mais equilibrado desta fase do torneio.



Mas, afinal, quem tem o elenco mais valioso do duelo? Abaixo, o Lance! Biz apresenta o raio-X dos valores de mercado com base em números do site Transfermarkt.



➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp