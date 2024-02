Flamengo encaminha patrocínio para as mangas da camisa; veja os valores

O Flamengo está próximo de anunciar um novo patrocinador para a temporada 2024. O clube carioca tem um acordo com a rede social Kwai e aguarda apenas a aprovação do Conselho Deliberativo para assinar o contrato.



A empresa, representada no Brasil pela Joyo Tecnologia Brasil LTDA, exibirá sua logomarca na manga do uniforme da equipe de futebol profissional. O contrato prevê pagamento de R$ 10 milhões por um vínculo até o fim deste ano.



A votação no Conselho acontecerá na próxima quinta-feira, 22 de fevereiro. Se aprovada, a parceria deve estrear no Fla-Flu de domingo, pela Taça Guanabara.