Receitas da indústria esportiva vão superar R$ 1 trilhão até 2033, aponta estudo

A Two Circles acredita que o salto nas receitas será alimentado por três fatores principais:



1. O crescimento do público e do consumo;

2. Diversificação das experiências esportivas;

3. Empresas esportivas que captam cada vez mais valor através de relações diretas.



➡️ Clubes da Libra fecham acordo bilionário e definem transmissão do Brasileirão até 2029



- Ao conhecer melhor os torcedores, as organizações esportivas criarão melhores produtos, experiências e oportunidades esportivas, criando melhor valor para todos. Em última análise, os fãs serão os verdadeiros vencedores deste crescimento emocionante nos próximos anos - disse Gareth Balch, executivo-chefe e cofundador da Two Circles.



Embora existam oportunidades para todos, a agência acredita que o crescimento será impulsionado pelas maiores organizações esportivas, com 55% das 20 principais empresas projetadas para superar o desempenho do resto do mercado.