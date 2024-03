Qual é o valor de mercado da Inter de Milão?

Em 2023, notícias não confirmadas oficialmente davam conta de que a Inter de Milão poderia ser vendida em razão de dívidas, mas na temporada passada os Nerazzurri chegaram até a final da última edição da Champions League, o que beneficiou as finanças do clube. Segundo a Gazzetta dello Sport, este resultado gerou 100 milhões de euros (R$ 540 milhões) aos cofres da Inter de Milão. No total, as dívidas do clube foram reduzidas em 35%.