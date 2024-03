Confira quanto Neymar ganhou com participação em torneio milionário de pôquer

O torneio teve uma arrecação milionária porque contou com 119 entradas e o buy-in (valor de inscrição) custava R$ 10 mil. Até determinado período, um jogador eliminado podia fazer uma recompra para voltar à mesa.



No fim do ano passado, Neymar havia promovido eventos de poker em sua casa em Mangaratiba e teve bons resultados no online. Ele, por exemplo, garantiu uma premiação de US$ 29.313 (R$ 144 mil) pelo sexto lugar no Titans Event.