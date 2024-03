Qual é o valor de mercado do Chelsea?

Mas segundo o jornal britânico “The Telegraph”, o Chelsea enfrenta problemas sobre sua capacidade de cumprir as regras de lucro e sustentabilidade da Premier League. A equipe londrina registrou um prejuízo de 90,1 milhões de libras em uma temporada (período até junho de 2023), o que é irregular de acordo com as diretrizes da competição. As informações são do site Trivela.