O tamanho do prejuízo: como rebaixamento à Série B pode impactar finanças dos clubes brasileiros?

De forma geral, o faturamento de um clube grande pode ter uma queda de até R$ 100 milhões ao cair para a Série B. Esse montante, ainda que considerado superficial, leva em consideração diferentes origens de receitas: direitos de transmissão, premiações, quadro social e bilheteria.



Direitos de transmissão: a principal "dor de cabeça"



A maior perda ques os clubes rebaixados sofrem é relativa aos direitos de transmissão da TV. Na Série A, os times ganham um valor total significarivo, que é composto pela cota do PPV, além das quantias referentes à TV aberta, TV fechada e premiação por desempenho.



Na Série B, no entanto, a realidade é diferente. Desde 2019, os clubes têm de optar por receber o valor do pay-per-view ou a cota fixa de TV, que é de "apenas" R$ 10 milhões em 2023. Os clubes grandes, por terem grandes torcidas, costumam optar pela receita do pay-per-view.



Ainda assim, a receita nesta linha pode cair em até R$ 100 milhões no caso dos times de maior torcida, a depender de cada situação. Nos clubes de menor expressão, a queda é menor em termos nominais, mas também significativa.