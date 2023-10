Entenda os critérios de pontuação do Ranking Pluri, em parceria com o Lance! Biz

• Desta maneira, busca-se atribuir relativamente uma maior ponderação à temporadas anteriores;



• São atribuídos pesos e pontuações distintas ao se considerar os níveis de dificuldade dos Campeonatos Estaduais, Regionais, Competições Nacionais e Internacionais;



• A Libertadores é a competição com maior pontuação possível para o campeão (1.200 pontos), seguida do Campeonato Brasileiro Série A (800), Copa do Brasil e Sul-Americana (600 cada);



• São atribuídas pontuações bônus para clubes que conseguirem vencer a Recopa SulAmericana (20% da pontuação do campeão da Libertadores), Supercopa do Brasil (20% da pontuação do campeão da Série A) e Mundial de Clubes (100% da pontuação do campeão da Libertadores).



