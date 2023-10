Qual é o tamanho da fortuna de Ryan Reynolds, ator de Deadpool e dono de clube no Reino Unido?

Investimentos dentro do esporte



Em fevereiro de 2021, Ryan Reynolds e o também ator Rob McElhenney finalizaram a compra do Wrexham AFC por 2 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 12 milhões). O clube do País de Gales disputava a quinta divisão inglesa à época e subiu logo na segunda temporada sob nova gestão.



Os novos donos investiram em contratações, em melhorias de infraestrutura e até mesmo na produção de uma série com bastidores do clube. O resultado foi um "boom" de popularidade e o aumento nas receitas do clube.



