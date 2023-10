Entenda por que o Athletico está ‘à venda’ e busca sócios para SAF

Quanto custaria a SAF do Athletico?



Em junho, Mario Celso Petraglia declarou que o valor da SAF do Athletico será maior que as de Vasco, Botafogo e Cruzeiro somadas. Dessa forma, estima-se que o preço mínimo para vender 50% do clube-empresa seja de R$ 1,5 bilhão. A inclusão do estádio e do CT no pacote pode elevar ainda mais os valores.



Como o dinheiro seria usado?



Com dívidas controladas, o dinheiro do aporte seria totalmente usado em estrutura e no elenco do futebol. Um dos focos principais seria aumentar a escala de formação de atletas. Segundo Petraglia, o Furacão quer "contratar jogadores jovens, com potencial, e mantê-los aqui".