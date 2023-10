Puma fecha patrocínio com a Conmebol e acirra disputa com marca concorrente

A Conmebol anunciou nesta terça-feira (10) uma mudança importante no portfólio de patrocinadores. Após anos de parceria com a Nike, a entidade sul-americana fechou um acordo de três anos com a concorrente Puma, que patrocinará todas as competições de clubes e seleções nacionais entre 2024 e 2026.



Entre os torneios contemplados pela parceria, estão a Copa América, a Libertadores e a Sul-Americana. Além das bolas oficiais, a empresa alemã fornecerá uniformes de árbitros e equipes técnicas.



+ Transforme sua paixão pelo futebol em profissão. Descubra o caminho com o curso Gestor de Futebol!