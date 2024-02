Quem é o dono do Sunderland? Conheça bilionário de 26 anos

Em busca do retorno à Premier League, o Sunderland atrai atenção de fãs espalhados por todo o planeta. O motivo principal do interesse global é a série ‘Sunderland ‘Til I Die', da Netflix, que teve sua terceira e última temporada lançada recentemente.



Mas, afinal, quem está por trás do Sunderland? A resposta é Kyril Louis-Dreyfus, empresário franco-suíço de 26 anos e dono do clube desde 2021. Abaixo, o Lance! Biz apresenta mais detalhes sobre ele.



