Quais são os clubes de futebol mais valiosos do Brasil? Veja ranking

Na era das SAFs, cresce no futebol brasileiro o debate sobre os valores de mercado de cada clube. Entre os torcedores, surgem dúvidas como: "Quanto vale meu time se ele for vendido?" ou "Por que o rival é mais caro?".



Especializa no mercado esportivo, a consultoria Sports Value calculou o valuation dos 30 maiores times do país com sua metodologia própria (entenda ao fim da matéria).



O líder do ranking é o Flamengo, avaliado em R$ 4,5 bilhões - uma valorização de R$ 729 milhões no último ano. Os rivais Palmeiras (R$ 3,6 bilhões) e Corinthians (R$ 3,1 bilhões) completam o top 3 dos times mais valiosos do país.