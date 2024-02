Qual é o tamanho da fortuna de Marta?

A jogadora atua pelo Orlando Pride, dos Estados Unidos, e recebe um salário avaliado em US$ 400 mil (R$ 1,9 milhão) por ano. Além do salário, ela tem alguns bens, como uma casa em Orlando (EUA).



Em junho de 2023, um mês antes da disputa da Copa do Mundo Feminina, o jornal "Marca" publicou um ranking das atletas mais ricas inscritas no torneio, e a rainha Marta liderava a lista, com fortuna estimada em US$ 13 milhões (R$ 64 milhões).