Equipe esportiva mais valiosa do mundo não ganha um título há 30 anos; entenda como

O que explica o valuation dos Cowboys?



Dos US$ 9 bilhões do valuation do Dallas Cowboys, US$ 1,73 bilhão corresponde ao valor da marca. A franquia é a terceira maior campeã da NFL (empatada com o San Francisco 49ers) com cinco títulos e lidera a liga em número de torcedores. Eles são conhecidos, inclusive, como "Time da América".



Outros US$ 3,43 bilhões, cerca de 38,2%, estão relacionados a divisão entre as receitas da NFL - a liga que movimenta mais dinheiro no esporte mundial.



➡️ Quais são os clubes de futebol mais valiosos do Brasil? Veja ranking



Já US$ 2,03 são atribulados ao tamanho de mercado e cidade - Dallas é a nona cidade mais populosa dos Estados Unidos Por fim, US$ 1,8 milhão tem relação com o estádio AT&T Stadium, um dos mais modernos e lucrativos do país.