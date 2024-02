Qual será o salário de Mbappé em uma possível ida ao Real Madrid? Veja valores

Possível salário de Mbappé no Real Madrid



De acordo com o jornal Marca, Mbappé será o jogador mais bem pago do elenco do Real Madrid, com um salário líquido anual entre 15 e 20 milhões de euros (R$ 80 e R$ 107 milhões). A quantia não é muito maior do que a recebida por outros atletas merengues, como Kroos, Modric e Alaba.



O contrato de Mbappé também incluiria bônus por objetivos e luvas pela assinatura. Estima-se que, somando todos os valores, a remuneração da estrela francesa não chegue a € 50 milhões (R$ 267 milhões) líquidos por temporada.



Este valor que representa muito menos do que ele recebeu no PSG na temporada 2023/24. Veja abaixo: