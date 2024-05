Quanto vale Vitor Roque? Veja evolução do valor de mercado do atacante do Barcelona

De acordo com o Transfermarkt, site especializado em estimar valores de mercado, Vitor Roque está avaliado atualmente em € 40 milhões (cerca de R$ 220 milhões).



Este é exatamento o mesmo valor pago pelo Barcelona para tirá-lo do Athletico-PR. A transferência pode chegar a € 74 milhões no total caso ele cumpra todas as metas.



