Empresário de Vitor Roque dispara em defesa do jogador: ‘Precisaremos procurar outro clube’

Escrito por Lance! • Publicada em 06/05/2024 - 11:07 • Barcelona (ESP)

André Cury, empresário de Vitor Roque, criticou a diretoria do Barcelona e Xavi pela falta de minutos do atacante no clube, em entrevista à rádio catalã 'RAC1'. O brasileiro de 19 anos chegou em janeiro, mas perdeu espaço no time principal e passou a maior parte do tempo no banco, com o técnico da equipe dizendo durante a semana que ele poderia ser emprestado.

O agente também afirma que Xavi nem fala com o atleta, e insistiu que a situação precisa mudar, avisando ao clube blaugrana que o atacante poderia sair definitivamente, pois não está interessado em um empréstimo.

- Não queremos empréstimo. Se o clube decidir que ele não pode ficar, ele será vendido. Há muitas equipes interessadas em Vitor Roque. Se o clube não der espaço ao Vitor, precisaremos procurar outro clube. Ou ele fica, ou é transferido - disse André Cury, à 'RAC1'.

- Ninguém entende porque o Xavi não joga, e nem fala com o Vitor, não está certo. Discutiremos seu futuro com o Barça em breve. Todos pensam que ele tem que ter mais minutos - acrescentou o empresário.

O jogador de 19 anos não saiu do banco de reservas nas últimas quatro partidas dos Culés, e sua última partida foi na vitória por 1 a 0 contra o Cádiz, no Campeonato Espanhol. Agora, o Barcelona tem uma grande decisão a tomar com Vitor Roque, já que o brasileiro não está satisfeito com a sua função atual.

- Escolhemos o Barça porque o Vitor adora o clube, imagine que realmente tivemos outras propostas que nos deram o dobro. Mas se não conseguirmos encontrar uma solução internamente, teremos que procurar outro local em transferência definitiva - finalizou.

Segundo informações do jornalista Marcelo Bechler, o atacante recebe a mesma atenção que o restante do grupo e tem diálogo ativo com o treinador da equipe catalã.