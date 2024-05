CazéTV anuncia patrocinadores para Jogos Olímpicos de Paris 2024

- Projetamos audiências nas Olimpíadas e na Euro com o mesmo tamanho das que tivemos na Copa do Mundo. Alcançamos os maiores números nos ambientes digitais da história. Os dois eventos têm essa vocação de ir além do universo esportivo. É muito bom ver que as grandes marcas reconhecem essa oportunidade e entendem que a CazéTV é um lugar para criar conversas com as pessoas que elas desejam se conectar - comenta Gui Lenz Cesar, Head de Vendas Publicitárias da LiveMode.



➡️ Quem fatura mais? Compare as receitas de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco



Os Jogos Olímpicos de Paris começam no dia 26 de julho e terminam em 11 de agosto. Além da CazéTV, o evento terá transmissão na Globo (TV aberta) e Sportv (TV fechada).