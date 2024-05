Em meio a ‘boom’ das apostas, site de acompanhantes ganha espaço no futebol brasileiro

O futebol brasileiro está cada vez mais tomado pelos patrocínios de sites de apostas. Dos 40 clubes das Séries A e B do Brasileirão, 31 têm ligação com alguma empresa de betting. Nesta temporada, inclusive, a Betano adquiriu os naming rights da principal divisão nacional.



Uma empresa, no entanto, busca contrapor o domínio das apostas no Brasil: a Fatal Model, site de acompanhantes que ganhou notoriedade após tentar comprar os naming rights do Vitória. Desde o ano passado, a maraca tem intensificado sua presença no futebol brasileiro por meio de uma diversificação de patrocínios.



