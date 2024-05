Quanto vale Estêvão? Veja valor da multa rescisória da joia do Palmeiras

De acordo com o Transfermarkt, site especializado em estimar valores de mercado, Estêvão está avaliado atualmente em € 10 milhões (cerca de R$ 55 milhões). Ele é o quinto jogador mais valioso no elenco do Verdão, apenas atrás de Endrick, Raphael Veiga, Luis Guilherme e Piquerez.



A tendência, no entanto, é que o jovem seja vendido por um valor bem maior que esse. O contrato com Palmeiras, válido até abril de 2026, tem multa rescisória de € 45 milhões (R$ 245 milhões) para o mercado internacional.