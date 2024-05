Quanto José Aldo vai receber por luta no UFC 301?

José Aldo retorna ao MMA, neste sábado (4), após um hiato de quase dois anos. O brasileiro chegou a anunciar a aposentadoria do UFC em 2022, mas voltou atrás e aceitou encarar a promessa dos pesos-galos Jonathan Martinez, dos Estados Unidos.



Esta é a última luta pendente no contrato de Aldo com a organização e envolve muito dinheiro. De acordo com o site The Sports Rush, o atleta brasileiro deve receber um salário de US$ 550 mil (R$ 2,8 milhões).



