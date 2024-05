Duelo em SP: Fortaleza aumenta arrecadação em mais de 1.400% e encurta distância para o Corinthians

Após sete anos, a arrecadação total do Tricolor do Pici em 2023 foi de R$ 371 milhões, um recorde na história do Leão e do futebol nordestino até o momento, conforme o clube divulgou esta semana. As cifras superam em 35,9% os R$ 267 milhões arrecadados em 2022, à época também a maior receita da história para uma equipe nordestina, e correspondem, atualmente, a cerca de 36% do faturamento do Timão na última temporada, de R$ 1,01 bilhão, também recorde na história do clube.