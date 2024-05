Trilha de aprendizagem no Sports Summit São Paulo ganha chancela da HSM

A HSM, mais completo ecossistema de educação corporativa do país, é a instituição responsável pela curadoria da trilha de aprendizagem Liderança Sustentável e Inovação Esportiva Global, disponibilizada no Sports Summit São Paulo 2024, que ocorre nos dias 7, 8 e 9 de maio, no Hilton São Paulo Morumbi. O projeto co-branded representa o início de uma parceria entre HSM e Sports Summit Brasil para o desenvolvimento de experiências educacionais transformadoras, unindo as expertises das duas instituições para disseminar de forma eficaz o conhecimento acerca do mundo dos esportes e das oportunidades de negócios neste segmento.



Na próxima semana, durante o Sports Summit São Paulo 2024, os participantes terão a oportunidade de receber a "Certificação em Liderança Sustentável e Inovação Esportiva Global by HSM", que será oferecida de forma digital, em blockchain, e assinada por Reynaldo Gama, CEO da HSM, e Fernando Young, CEO do Sports Summit. Para garantir a elegibilidade à certificação, será necessário realizar o check-in em cinco palestras selecionadas pela HSM e que compõem a referida jornada de aprendizagem.