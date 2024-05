Quanto vale Cássio? Veja evolução do valor de mercado do goleiro do Corinthians

Ídolo e multicampeão pelo Corinthians, Cássio pode deixar o clube paulista na próxima janela de transferências. O goleiro tem contrato até o fim do ano, mas pode pedir uma rescisão imediata para assinar com o Cruzeiro, que o ofereceu um vínculo de três anos.



Mas, afinal, quanto vale Cássio no mercado da bola? Como o valor de mercado do goleiro subiu e desceu desde a chegada ao Timão? Abaixo, o Lance! Biz apresenta os detalhes.



➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp