Saiba por que Cássio planeja trocar o Corinthians pelo Cruzeiro

Copiar Link

Escrito por Fábio Lázaro e Rafael Oliva • Publicada em 14/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Cássio conversa com a diretoria do Cruzeiro para se transferir ao clube e deixar o Corinthians após 12 anos de serviços prestados. Ídolo no Timão, o goleiro perdeu a titularidade nesta temporada e revelou esgotamento em relação às críticas recentes.

➡️ Com R$100 no Lance! Betting, você fatura R$317 se o Corinthians vencer o Argentinos Juniors e a partida terminar com três gols ou mais

➡️ Siga o Lance! Corinthians no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Timão

O principal motivo para Cássio cogitar trocar o Corinthians pelo Cruzeiro é a proposta de cada clube. As condições apresentadas pela Raposa — três anos de contrato e salário elevado — agradaram ao jogador. A princípio, a oferta corintiana é vista como menos vantajosa.

Cássio pode deixar o Corinthians e ir para o Cruzeiro (Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians)

Aos 36 anos, o goleiro tem uma expectativa de atuar até os 40 anos. Visando a longevidade, o Cruzeiro demonstrou ter um projeto mais garantido. A equipe mineira está atrás de um substituto para Rafael Cabral.

O vínculo de Cássio com o Corinthians vale até o fim de 2024, e o clube deve tentar segurar o ídolo por mais tempo. Se a transferência para o Cruzeiro for concretizada, a mudança só deve acontecer no fim deste ano.

ESGOTAMENTO

Cássio foi criticado por falhar na derrota do Corinthians para o Argentinos Juniors, em abril, pela Sul-Americana, e desabafou sobre sua situação no clube. O goleiro, inclusive, falou em deixar o Timão.

- A cobrança faz parte. Mas passam dos limites das coisas, da falta de respeito. Esse ano saíram um monte de jogadores, mais velhos. Eu fiquei, um dos mais velhos, sabia que a cobrança seria grande. Errei em alguns gols? Errei sim. Mas é isso, tudo de errado do Corinthians parece que é minha culpa. Eu sou o culpado de tudo. Se eu sou o culpado, de repente é melhor eu sair e seguir meu caminho - disse Cássio, que está na mira do Cruzeiro.

Depois do ocorrido, ele perdeu a posição para Carlos Miguel, hoje titular absoluto do Timão.