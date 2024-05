Philippe Coutinho no Brasil? Veja quanto meia recebe no Qatar

💰 Quanto Coutinho recebe no Qatar?



Na transferência ao Al-Duhail, ficou acordado que o clube qatari arcaria com 100% do salário que Coutinho recebe no Aston Villa. De acordo com o site Capology, especializado em finanças no futebol, o meia recebe um salário bruto de US$ 620 mil por mês (cerca de R$ 3,2 milhões, na cotação atual).