Cássio deve sair do Corinthians rumo ao Cruzeiro? Ex-jogadores opinam

Ídolo do Corinthians, Cássio recebeu proposta do Cruzeiro (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







14/05/2024 - São Paulo (SP)

Um dos maiores ídolos do Corinthians, Cássio pode estar próximo de deixar o clube paulista. De acordo com o "ge", o goleiro, que virou reserva de Carlos Miguel, recebeu proposta do Cruzeiro. No programa "Boleiragem", os ex-atacantes Dodô, Grafite e Paulo Nunes comentaram a possível saída do camisa 12.

- Eu enxergo o Cássio como um ídolo do Corinthians que, na minha opinião, deveria terminar a carreira jogando no Corinthians. Não vejo ele jogando em outro lugar. Mas vai muito daquilo que o cara pensa, se ele quer jogar mais ou não - comentou Dodô.

- O Cássio é gigante no tamanho e gigante na história do Corinthians. Não consigo visualizar o Cássio no Cruzeiro, tendo que começar de novo, pelo tamanho que ele tem no Corinthians. Não tem tanto tempo para uma nova etapa da vida - disse Paulo Nunes.

- É difícil imaginar ele fora do Corinthians, mas por aquela entrevista que ele deu, falando que tudo era "culpa minha", se ele tem esse sentimento, eu acho que o melhor que ele pode fazer é sair. A imagem dele no banco, pensando: "poderia estar em campo". Pô, o cara jogou a vida toda… - opinou Grafite.