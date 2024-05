Nova tendência? Clube colombiano surpreende com patrocínio ‘ao avesso’ na camisa

- Explorar de forma criativa propriedades tradicionais do futebol tem sempre o potencial de chamar atenção e gerar conversas nas redes sociais. No futebol brasileiro recentemente tivemos a placa gandula do Mercado Livre que também chamou atenção e a Gatorade agora consegue contextualizar de forma brilhante a ocasião de consumo do seu produto que está ligada ao suor e à atividade física. Vale realçar que tal ação só funciona com o engajamento e participação dos jogadores - ressalta Ivan Martinho, professor de marketing esportivo na ESPM.



Outro caso parecido aconteceu em 2013, com o Barcelona. O time catalão fechou uma parceria com a empresa de tecnologia Intel para ter no verso de sua camisa a marca “Look Inside” (olhe para dentro), em uma alusão ao local onde seria colocada a logo. O mote da campanha era “o interior é o que conta”, fazendo uma referência aos chips - que ficam dentro de computadores - produzidos pela companhia.



- Ações disruptivas sempre ganham destaque no mundo da bola. Neste ano, por exemplo, nós realizamos, em parceria com o Grêmio, uma campanha contra o assédio, em que colocamos a camisa de número 0 para ser utilizada pela primeira vez na história do futebol brasileiro, gerando grande repercussão. Portanto, é importante apostar em ativações desse tipo. Em um meio tão tradicional quanto o futebol, a criatividade gera uma visibilidade muito grande e, consequentemente, aumenta o engajamento dos fãs - ressalta Bruno Brum, sócio e CMO da agência End to End.