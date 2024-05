Quanto Beckham pagou pelo Inter Miami? Veja valorização recente do clube

O negócio se concretizou em 2014, um ano após ele pendurar as chuteiras. Beckham acionou a opção do contrato e anunciou que criaria uma franquia com sede em Miami. Corrigido pela inflação, o valor de compra do Inter Miami foi de US$ 33 milhões (R$ 170 milhões).



➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!



💼 Sócios de David Beckham no Inter Miami



Além do valor acima, Beckham teve que desembolsar muito mais dinheiro na compra de um terreno, na construção do estádio, do CT e do elenco da franquia. Sem condições de arcar com tudo sozinho, ele teve que buscar sócios para o projeto.



Neste contexto, apareceram os irmãos Jorge e Jose Mas, empresários que construíram fortunas bilionárias nos ramos de engenharia, construção, infraestrutura e telecomunicações. A divisão atual das ações não é pública, mas sabe-se que os irmãos Mas são os acionistas majoritários do clube.