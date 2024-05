Quem tem a maior fortuna: Ronaldo ou Pedro Lourenço?

Ronaldo Fenômeno acertou, nesta semana, a venda da SAF do Cruzeiro para o empresário Pedro Lourenço. Os dois estão entre as personalidades mais ricas do futebol brasileiro. Mas, afinal, qual dos deles tem o maior patrimônio?



➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp



💰 Fortuna de Ronaldo: R$ 1 bilhão



Desde 2011, quando se aposentou dos gramados, Ronaldo Fenômeno se tornou um empresário de sucesso. Antes de comprar a SAF do Cruzeiro, ele já havia adquirido o Valladolid, da Espanha. Os negócios do ex-jogador, no entanto, vão além da posse de clubes de futebol.