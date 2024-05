Cinco clubes brasileiros estão no top 50 das camisas mais valiosas do mundo; veja lista

O site "Football Benchmark" divulgou, nesta quinta-feira (2), a lista das camisas mais valiosas do mundo, com base nos valores dos contratos de patrocínio dos clubes com as fornecedoras de material esportivo.



O líder do ranking é o Real Madrid, que recebe 120 milhões de euros (cerca de R$ 655 milhões) por ano da Adidas. Cinco clubes brasileiros aparecem no top 50: Flamengo (17º), Corinthians (31º), Palmeiras (34º), São Paulo (46º) e Atlético-MG (50º).