Quanto a Nike paga à CBF para patrocinar a Seleção Brasileira?

Os contratos de patrocínio são a maior fonte de receita da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Em 2022, por exemplo, a entidade faturou mais de R$ 567 milhões com os acordos comerciais, o que representa 53% do faturamento total (R$ 1,072 bilhão).



Entre todos os patrocinadores, quem paga mais caro é a Nike, que veste a Seleção Brasileira desde 1996. De acordo com a ESPN, a fornecedora de material esportivo paga US$ 35,5 milhões (cerca de R$ 178 milhões, na cotação atual) por ano à CBF.



➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp