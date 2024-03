Qual é o salário do brasileiro Mãozinha Pereira na NBA?

💰 Como é calculado o salário no contrato de 10 dias?



De acordo com o Acordo Coletivo de Trabalho da NBA, todos os contratos de 10 dias são calculados a partir do salário mínimo e dependem do tempo de experiência na liga. Um novato, portanto, ganha significativamente menos ao longo de seus 10 dias do que um veterano.



Como a temporada regular de 2023/24 dura 174 dias, o salário mínimo de um jogador para a temporada completa pode ser dividido por 174 para calcular seu salário diário. A partir daí, basta multiplicar por 10 para determinar seu salário em um contrato de 10 dias.



➡️ Qual é o salário de Gui Santos no Golden State Warriors?



💸 Qual é o salário de Mãozinha Pereira?



Como nunca havia jogado na NBA, Mãozinha é considerado novato e recebe o menor salário possível em um contrato de 10 dias: US$ 64,3 mil (cerca de R$322 mil). São, portanto, mais de R$ 30 mil por dia.



Ao fim do vínculo atual, ele pode assinar um novo acordo com o Memphis Grizzlies - seja ele curto ou definitivo.