Quanto custa a nova camisa do Brasil? Veja preços, modelos e onde comprar

Preço da nova camisa do Brasil



Os uniformes oficiais titular e reserva custam R$ 349,99 na versão masculina e feminina para adultos. O modelo infantil sai por R$ 299,99. As camisas também estão à venda na versão jogador no valor de R$ 699,99.



Modelos amarelo e azul



A nova coleção apresenta uma textura completa que celebra a vasta herança natural e cultural do país e sua história de brilhantismo dentro de campo. A camisa reserva, a azul, tem detalhes inspirados em ondas e "celebra o mundialmente famoso litoral do Brasil", segundo a Nike.



