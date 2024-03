Patrocinador de Fluminense e Atlético-MG fecha com clube da Premier League; compare valores

Os valores são muito acima do que a Betano paga aos times brasileiros. Estima-se que Galo e Flu recebam cerca de R$ 20 milhões por ano da empresa. Ambos os clubes estão no mercado em busca de acordos mais lucrativos.



💰 Patrocínios da Betano (valores anuais aproximados):



Aston Villa - R$ 125 milhões

Fluminense - R$ 20 milhões

Atlético-MG - R$ 18 milhões



No Brasil, os clubes com os maiores acordos de patrocínio máster são Corinthians (R$ 120 milhões/Vai de Bet) e Flamengo (R$ 85 milhões/Pixbet) - ambos abaixo do futuro contrato do Aston Villa.