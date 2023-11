Da audiência à bilheteria: números comprovam impacto financeiro de Messi nos Estados Unidos

E o impacto no Inter Miami?



O diretor de negócios do Inter Miami, Xavi Asensi, também falou sobre o imenso impacto de Messi no futuro do clube. De acordo com ele, a franquia está projetando US$ 200 milhões (cerca de R$ 1 bilhão) em receitas para 2024 – mais que o triplo do que fazia antes da chegada de Messi.



➡️ Messi supera Cristiano Ronaldo e lidera ranking de atletas com maior influência em marketing



A equipe também viu um aumento de 1.215% nas solicitações de ingressos para a temporada de 2024, mesmo com o preço dobrando em relação ao ano anterior.