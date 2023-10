Messi supera Cristiano Ronaldo e lidera ranking de atletas com maior influência em marketing

Destaques do ranking de atletas com maior influência em marketing



➤ Futebol, basquete, tênis e automobilismo foram os esportes com o maior número de representantes entre os 50 primeiros. Ao todo, 13 modalidades foram representadas no top 50.



➤ Os norte-americanos estão em alta no quesito marketing. Dos 13 países representados entre os 50 primeiros, os Estados Unidos foram responsáveis por 26%.



