Quem tem a maior fortuna: Messi ou Cristiano Ronaldo?

Ganhos bilionários ao longo da carreira



De acordo com a Forbes, revista estadunidense especializada em negócios e economia, Cristiano Ronaldo já faturou mais de US$ 1,5 bilhão (R$ 7,5 bilhões) ao longo da carreira, sem contar impostos e taxas de agentes. Apenas em 2023, por exemplo, ele receberá em torno de US$ 260 milhões (R$ 1,3 bilhão).



A maior parte veio de salários no Manchester United, Real Madrid e Al-Nassr. O valor também inclui acordos comerciais, como patrocínios e licenciamento, além de investimentos fora do futebol. Ele é dono de uma marca de roupas e de uma rede de hotéis, entre outros negócios.



