Qual é o grupo da morte? Veja as chaves mais valiosas da Libertadores 2024

Seguindo a mesma lógica, o Flamengo terá os adversários menos valiosos entre os sete brasileiros na fase de grupos. Bolívar, Millionarios e Palestino - somados - valem um total de R$ 267 milhões.



💰 Clubes brasileiros com os adversários mais valiosos:



1. Palmeiras - R$ 494 mi (Del Valle, San Lorenzo e Liverpool)

2. São Paulo - R$ 412 mi (Barcelona, Talleres e Cobresal)

3. Atlético-MG - R$ 373 mi (Peñarol, Rosário Central e Caracas)

4. Fluminense - R$ 367 mi (Cerro Porteño, Alianza Lima e Colo-Colo)

5. Grêmio - R$ 338 mi (Estudiantes, The Strongest e Huachipato)

6. Botafogo - R$ 330 mi (LDU, Junior e Universitario)

7. Flamengo - R$ 267 mi (Bolívar, Millionarios e Palestino)



Vale reforçar que as cifras acima NÃO incluem os valores de mercado dos elencos brasileiros, apenas os números dos rivais. Se considerarmos todos os clubes, o Grupo F, do Palmeiras, também aparece como o mais valioso do torneio: R$ 1,6 bilhão.



💸 Os grupos mais valiosos da Libertadores 2024:



1. Grupo F - R$ 1,6 bi (Palmeiras, Del Valle, San Lorenzo e Liverpool)

2. Grupo E - R$ 1,2 bi (Flamengo, Bolívar, Millionarios e Palestino)

3. Grupo A - R$ 950 mi (Fluminense, Cerro Porteño, Alianza Lima e Colo-Colo)

4. Grupo B - R$ 898 mi (São Paulo, Barcelona, Talleres e Cobresal)

5. Grupo G - R$ 860 mi (Atlético-MG Peñarol, Rosário Central e Caracas)

6. Grupo H - R$ 844 mi (River Plate, Libertad, Táchira e Nacional)

7. Grupo C - R$ 741 mi (Grêmio, Estudiantes, The Strongest e Huachipato)

8. Grupo D - R$ 724 mi (Botafogo, LDU, Junior e Universitario)