Taça da Libertadores (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva e João Brandão • Publicada em 18/03/2024 - 21:11 • Luque (PAR)

A Conmebol realizou sorteio dos grupos da Libertadores 2024, na noite desta segunda-feira (18), em Luque, no Paraguai. Os sete brasileiros que estão envolvidos na competição internacional (Fluminense, Flamengo, Botafogo, Palmeiras, São Paulo, Grêmio e Atlético-MG) já conhecem seus adversários.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️Com R$100, você pode faturar R$2000 na Lance! Betting com o futuro campeão da Libertadores 2024!

Além dos gigantes do Brasil, clubes tradicionais como River Plate (ARG) e Peñarol (URU) disputam o torneio. As 32 equipes classificadas foram divididas em quatro potes para serem sorteadas, e a fase de grupos da Libertadores está prevista para começar no início do próximo mês.

⚽ GRUPOS DA LIBERTADORES 2024

Grupo A

Fluminense

Cerro Porteño (PAR)

Alianza Lima (PER)

Colo-Colo (CHI)

Grupo B

São Paulo

Barcelona (EQU)

Talleres (ARG)

Cobresal (CHI)

Grupo C

Grêmio

Estudiantes (ARG)

The Strongest (BOL)

Huachipato (CHI)

Grupo D

LDU (EQU)

Junior Barranquilla (COL)

Universitario (PER)

Botafogo

Grupo E

Flamengo

Bolívar (BOL)

Millonarios (COL)

Palestino (CHI)

Grupo F

Palmeiras

Independiente Del Valle (EQU)

San Lorenzo (ARG)

Liverpool (URU)

Grupo G

Peñarol (URU)

Atlético-MG

Rosario Central (ARG)

Caracas (VEN)

Grupo H

River Plate (ARG)

Libertad (PAR)

Deportivo Táchira (VEN)

Nacional (URU)

✅ POTES DO SORTEIO

POTE 1: Fluminense (atual campeão), Palmeiras, River Plate (ARG), Flamengo, Grêmio, Peñarol (URU), São Paulo e LDU (EQU);

POTE 2: Atlético-MG, Independiente del Valle (EQU), Libertad (PAR), Cerro Porteño (PAR), Estudiantes (ARG), Barcelona de Guayaquil (EQU), Bolívar (BOL) e Junior Barranquilla (COL);

POTE 3: San Lorenzo (ARG), The Strongest (BOL), Universitario (PER), Deportivo Táchira (VEN), Rosario Central (ARG), Alianza Lima (PER), Millonarios (COL) e Talleres (ARG);

POTE 4: Caracas (VEN), Liverpool (URU), Huachipato (CHI), Cobresal (CHI), Palestino (CHI), Colo-Colo (CHI), Botafogo e Nacional (URU).